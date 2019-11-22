«Локомотив» обыграл «Сочи» в регулярном чемпионате КХЛ

«Локомотив» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2. Команда из Ярославля набрала 33 очка и расположилась на 8-м месте на «Западе». «Сочи» с 27 баллами располагается на 9-й строчке.

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«Сочи» (Сочи) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Голы: Кудрявцев — 8 (Да Коста), 5:09 — 0:1. Росен — 9 (Коллинс, Стремвалль), 5:36 — 1:1. Каюмов — 5 (Алексеев), 32:51 — 1:2. Стремвалль — 9 (Росен, Эллис), 38:40 — 2:2. Алексеев — 4, 44:34 — 2:3. Коваленко — 5 (Алексеев, Кудрявцев), 46:05 — 2:4. Пяярви-Свенссон — 3 (буллит), 54:17 — 2:5.

Вратари: Шикин — Коновалов.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 21 (5+3+13) — 38 (16+18+4).

Судьи: Кулаков, Раводин.

22 ноября. Сочи. ДС «Большой».

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