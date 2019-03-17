"Локомотив" обыграл СКА и сократил отставание в серии

"Локомотив" в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина обыграл СКА со счетом 3:1. Дубль оформил Максим Осипов.

Счет в серии стал 2-1 в пользу армейцев. Четвертый матч пройдет 19 марта.

КХЛ

Кубок Гагарина

Восточная конференция

1/2 финала

Третий матч

"Локомотив" (Ярославль) - СКА (Санкт-Петербург) - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Осипов - 1 (Коваленко, Каюмов), 7:07 - 1:0. Иванов - 3 (Коршков, Ильенко), 36:31 - 2:0. Якупов - 2, 40:55 - 2:1. Осипов - 2 (Юртайкин, Санников), 56:04 - 3:1.

Вратари: Коновалов - Хелльберг (58:15).

Штраф: 6 - 4.

Броски: 29 (9+13+7) - 29 (11+12+6).

Судьи: Гофман, Гусев.

17 марта. Ярославль. "Арена-2000". 8500 зрителей.

Счет в серии: 1-2 (0:1, 1:6).