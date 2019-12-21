«Локомотив» обыграл «Северсталь»

«Локомотив» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Северсталь» (3:2). Для ярославской команды эта победа стала четвертой подряд, череповецкая потерпела четвертое поражение подряд.

У хозяев две шайбы забросил нападающий Магнус Пяярви-Свенссон.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Капустин — 3 (Гераськин), 1:18 — 0:1. Алексеев — 6, 4:58 — 1:1. Пяярви-Свенссон — 6 (Каюмов, Полунин), 34:26 — 2:1. Пяярви-Свенссон — 7 (Е. Аверин, Да Коста), 41:03 — 3:1. Петунин — 2 (Кодола, Вовченко), 47:53 — 3:2.

Вратари: Лазушин — Хакимов (Шугаев, 41:03, 58:41).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 24 (12+5+7) — 29 (8+9+12).

Судьи: Ансонс, Одиньш.

21 декабря. Ярославль. «Арена-2000».