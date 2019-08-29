«Локомотив» обыграл «Северсталь»

«Локомотив» в товарищеском матче обыграл «Северсталь» — 3:1. Ярославцы забросили две шайбы во втором периоде, в заключительном игровом отрезке команды провели по одной результативной атаке.

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Товарищеский матч

«Локомотив» (Ярославль) — «Северсталь» (Череповец) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Каюмов — 3 (бол., Ландер, Рэтти), 24:06 — 1:0. Ильенко — 1 (Черепанов), 26:01 — 2:0. Жирнов — 1, 43:18 — 2:1. Свитов — 1 (Марков, Ильенко, Афанасьев), 46:04 — 3:1.

Вратари: Коновалов — Хакимов (59:06).

Броски: 33 (11+12+10) — 20 (6+9+5).

Судьи: Белов, Оскирко.

29 августа. Ярославль. «Арена-2000».