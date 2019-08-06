"Локомотив" обыграл рижское "Динамо" на Sochi Hockey Open

В матче турнира Sochi Hockey Open "Локомотив" одержал победу над рижским "Динамо" (3:2). В составе победителей отличились Павел Красковский, Тай Рэтти и Александр Калинин.

Sochi Hockey Open

"Локомотив" (Ярославль) - "Динамо" (Рига) - 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Голы: Красковский - 1 (бол., Коваленко, Полунин), 14:23 - 1:0. Редлихс - 1 (Берзиньш, Макмиллан), 38:39 - 1:1. Улльстрем - 2 (Алишаускас, Редлихс), 57:50 - 1:2. Рэтти - 2, 58:41 - 2:2. Калинин - 1, 59:41 - 3:2.

Вратари: Коновалов (58:40 - 58:41) - Гудлевскис.

Броски: 22 (6+6+10) - 23 (7+12+4)

Судьи: Оленин, Соин.

6 августа. Сочи. Ледовая арена "Шайба".

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