«Локомотив» обыграл московское «Динамо»

«Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл московское «Динамо» со счетом 3:2.

В составе ярославцев шайбы на счету Павла Красковского, Николая Коваленко и Дениса Алексеева. Московский клуб ответил точными бросками Даниила Тарасова и Дмитрия Яшкина.

После этого матча «Локомотив» с 32 очками расположился на третьем месте Западной конференции, «Динамо» с 22 очками — на шестой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «ХК Динамо» (Москва) — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Голы: Тарасов — 9 (бол., Миронов, Сергеев), 19:56 — 0:1. Яшкин — 12 (бол., Кагарлицкий, Шипачев), 29:53 — 0:2. Красковский — 5 (бол., Ландер, Коршков), 37:51 — 1:2. Коваленко — 3 (Охтамаа), 52:14 — 2:2. Алексеев — 6 (Охтамаа), 52:32 — 3:2.

Вратари: Паскуале — Кузнецов (Еременко, 52:32, 58:36).

Штраф: 16 — 6.

Броски: 38 (12+17+9) — 30 (8+10+12).

Судьи: Франо, Хрибик.

30 октября. Ярославль. «Арена-2000».