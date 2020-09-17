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«Локомотив» обязали отстранить на две недели контактную группу

18:56
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«Локомотив» получил письмо от главного санитарного врача по Ярославской области, сообщает Telegram-канал клуба. Письмо обязывает президента клуба Юрия Яковлева отстранить от работы на две недели группу, контактировавшую с зараженными коронавирусом.

Сегодня «Локомотив» поместил в список травмированных защитника Дениса Баранцева, нападающих Кирилла Слепца, Николая Коваленко, Владимира Ткачева и Андре Петерссона.

Матч «Сочи» — «Локомотив», намеченный на 17 сентября, не состоится.

Дополнительная информация:

https://t.me/hclokomotiv/1982

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