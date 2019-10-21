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«Локомотив» объявил о назначении Майка Пелино старшим тренером

18:31
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По как ранее сообщал «СЭ», ассистент главного тренера «Локомотива» Майк Пелино назначен новым старшим тренером ярославской команды. После увольнения канадского тренера Крэйга Мактавиша исполняющим обязанности был Александр Ардашев.

Ассистентом главного тренера канадский специалист был в «Рейнджерс» (2005 — 2009), национальной сборной (1999 — 2003), в магнитогорском «Металлурге» и «Авангарде». За время работы в КХЛ команды, в которых работал Пелино, дважды выигрывали Кубок Гагарина («Металлург» — в 2014 и 2016) и дважды играли в финале («Металлург» в 2017 и «Авангард» в 2019).

Пелино, который входит в штаб ярославского клуба в качестве тренера с начала текущего сезона, приступает к новым обязанностям, начиная с домашнего матча «Локомотива» против челябинского «Трактора».

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