«Локомотив» обменял Пяярви в московское «Динамо» на Пулккинена

Как и сообщал «СЭ», «Локомотив» обменял в московское «Динамо» шведского нападающего Магнуса Пяярви. В обратном направлении проследовал финский форвард Теему Пулккинен.

??? «Локомотив» совершил обмен с московским «Динамо», в результате которого состав нашей команды пополнил финский крайний нападающий Тему Пулккинен, а в стан «бело-голубых» перешёл форвард Магнус Пяярви-Свенссон. pic.twitter.com/RJAdBmvUeZ — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) November 30, 2020

Пяярви в нынешнем сезоне провел 26 матчей и набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «+3».

На счету Пулккинена 14 (9+5) очков в 22 матчах при показателе полезности «+3».