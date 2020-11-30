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«Локомотив» обменял Пяярви в московское «Динамо» на Пулккинена

20:03
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Как и сообщал «СЭ», «Локомотив» обменял в московское «Динамо» шведского нападающего Магнуса Пяярви. В обратном направлении проследовал финский форвард Теему Пулккинен.

Пяярви в нынешнем сезоне провел 26 матчей и набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «+3».

На счету Пулккинена 14 (9+5) очков в 22 матчах при показателе полезности «+3».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hclokomotiv/status/1333450748567416832

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