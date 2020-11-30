«Локомотив» обменял Пяярви в московское «Динамо» на Пулккинена
20:03
Как и сообщал «СЭ», «Локомотив» обменял в московское «Динамо» шведского нападающего Магнуса Пяярви. В обратном направлении проследовал финский форвард Теему Пулккинен.
??? «Локомотив» совершил обмен с московским «Динамо», в результате которого состав нашей команды пополнил финский крайний нападающий Тему Пулккинен, а в стан «бело-голубых» перешёл форвард Магнус Пяярви-Свенссон. pic.twitter.com/RJAdBmvUeZ— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) November 30, 2020
Пяярви в нынешнем сезоне провел 26 матчей и набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «+3».
На счету Пулккинена 14 (9+5) очков в 22 матчах при показателе полезности «+3».
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