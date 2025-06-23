«Локомотив» обменял права на швейцарского защитника Каррера в ЦСКА

«Локомотив» обменял права на швейцарского защитника Роже Каррера в ЦСКА, сообщает пресс-служба КХЛ.

Взамен ярославцы получили денежную компенсацию.

С 2018 года Каррер выступал за швейцарский «Серветт». В прошедшем сезоне он набрал 8 (1+7) очков в 40 матчах регулярного чемпионата.