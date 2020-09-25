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«Локомотив»: «Неизвестно, состоится ли матч с «Нефтехимиком». Ждем результатов последних тестов»

11:15
Игроки ХК «Локомотив». Фото ХК «Локомотив» Ответ пресс-службы «Локомотива» в официальной группе «ВКонтакте». Фото «ВКонтакте»
Игроки ХК «Локомотив». Фото ХК «Локомотив»
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Пресс-служба «Локомотива» ответила, почему билеты на матч регулярного чемпионата КХЛ-2020/21 против «Нефтехимика» не находятся в продаже.

— Еще неизвестно, состоится ли матч. Ждем результатов последних тестов, после которых все станет ясно, — говорится в комментарии пресс-службы в официальном сообществе «Локомотива» «ВКонтакте».

Ответ пресс-службы "Локомотива" в официальной группе "ВКонтакте". Фото "ВКонтакте"
Ответ пресс-службы «Локомотива» в официальной группе «ВКонтакте». Фото «ВКонтакте»

Ранее «Локомотив» не явился на матч против «Куньлуня» из-за ситуации с коронавирусом в команде. Руководство КХЛ присудило команде из Ярославля поражение.

Матч «Локомотив» — «Нефтехимик» должен состояться сегодня, 25 сентября. Начало встречи назначено на 19.30 (мск).

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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