«Локомотив»: «Неизвестно, состоится ли матч с «Нефтехимиком». Ждем результатов последних тестов»

Пресс-служба «Локомотива» ответила, почему билеты на матч регулярного чемпионата КХЛ-2020/21 против «Нефтехимика» не находятся в продаже.

— Еще неизвестно, состоится ли матч. Ждем результатов последних тестов, после которых все станет ясно, — говорится в комментарии пресс-службы в официальном сообществе «Локомотива» «ВКонтакте».

Ответ пресс-службы «Локомотива» в официальной группе «ВКонтакте». Фото «ВКонтакте»

Ранее «Локомотив» не явился на матч против «Куньлуня» из-за ситуации с коронавирусом в команде. Руководство КХЛ присудило команде из Ярославля поражение.

Матч «Локомотив» — «Нефтехимик» должен состояться сегодня, 25 сентября. Начало встречи назначено на 19.30 (мск).