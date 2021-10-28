«Нефтехимик» в овертайме победил «Локомотив»

«Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл «Локомотив» со счетом 2:1.

В основное время на шайбу Павла Кудрявцева команда из Нижнекамска ответила точным броском Лукаша Клока. На 20-й секунде овертайма отличился Марат Хайруллин.

После этого матча «Нефтехимик» с 21 очком занимает восьмое место в Восточной конференции, «Локомотив» с 26 очками — на седьмой строчке Запада.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Кудрявцев — 5 (Ильенко), 2:35 — 1:0. Клок — 5 (бол., Хайруллин, Порядин), 45:10 — 1:1. Хайруллин — 13 (Кнот), 60:20 — 1:2.

Вратари: Паскуале — Судницин.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 40 (14+14+12+0) — 23 (5+8+9+1).

Судьи: Кочетов, Ромасько.

28 октября. Ярославль. «Арена-2000».