«Локомотив» не поедет на матч с «Куньлунем»

«Локомотив» не поедет в Мытищи на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на клубную пресс-службу. В Ярославле отметили, что команда находится на базе в Ярославле и не собирается на выезд.

КХЛ 20 сентября объявила о переносе матча между «Куньлунем» и «Локомотивом» с 21 на 22 сентября, но также отметила, что решение о проведении игры будет принято по итогам дополнительного тестирования ярославцев. Ранее КХЛ уже перенесла две выездные игры «Локомотива» из-за заражений коронавирусом в команде — с «Сочи» (17 сентября) и минским «Динамо» (19 сентября).