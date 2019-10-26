«Локомотив» нанес СКА пятое поражение подряд

«Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл СКА в овертайме со счетом 4:3. Победный гол забил Павел Кудрявцев.

В составе питеского клуба дубль оформил Александр Барабанов.

Для СКА это пятое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Барабанов — 3, 3:24 — 0:1. Накладал — 3 (бол., Осипов, Алексеев), 8:57 — 1:1. Барабанов — 4 (бол., Ткачев, Токранов), 10:12 — 1:2. Савченко — 2 (Каюмов, Да Коста), 31:05 — 2:2. Ильенко — 1, 46:56 — 3:2. Зуб — 4 (Лехтеря), 53:58 — 3:3. Кудрявцев — 6 (Накладал, Алексеев), 61:01 — 4:3.

Вратари: Исаев — Самонов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (10+9+5+2) — 26 (9+8+9+0).

Судьи: Ромасько, Франо.

26 октября. Ярославль. «Арена-2000».