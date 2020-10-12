«Локомотив» на выезде победил «Йокерит», прервав четырехматчевую победную серию финнов

«Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде победил «Йокерит» — 4:2. Нападающий железнодорожников Павел Красковский набрал в данной встрече 2 (1+1) очка.

«Локомотив» после этой победы расположился на четвертом месте в турнирной таблице «Запада» с 19 очками, «Йокерит» остался шестым, набрав 15 очков.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Савинайнен — 5 (бол., Хаапала), 11:13 — 1:0. Ландер — 2 (Красковский), 23:55 — 1:1. Осипов — 2 (Ткачев), 26:16 — 1:2. Кивисте — 1 (Шредер, Лев), 34:02 — 2:2. Красковский — 4 (бол.), 55:46 — 2:3. Ильенко — 2 (Аверин), 56:25 — 2:4.

Вратари: Линдбек (Калниньш, 56:25, 57:43) — Паскуале.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 26 (5+11+10) — 20 (4+7+9).

Судьи: Гофман, Раводин.

12 октября. Хельсинки. «Хартвалл Арена».