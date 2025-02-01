«Локомотив» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

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1 февраля на стадионе «Арена-2000» «Локомотив» принял «Металлург» в FONBET чемпионате КХЛ. Матч завершился победой гостей со счетом 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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