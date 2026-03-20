«Локомотив» — «Металлург»: видеообзор матча

«Локомотив» дома победил «Металлург» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

Игра проходила в Ярославле 20 марта.

По одной шайбе у ярославцев забросили Байрон Фрэз, Максим Березкин, Александр Радулов и Илья Николаев. Единственный гол гостей на счету Игоря Нечаева.

«Локомотив» с 98 очками финишировал на первом месте в Западной конференции КХЛ. «Металлург» (105 очков) выиграл Восточную конференцию и Кубок Континента.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max