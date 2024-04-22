«Локомотив» сыграет с «Металлургом» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина 22 апреля, в понедельник. Игра состоится в универсальном культурно-спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Ключевые события встречи «Локомотив» — «Металлург» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканалы «Матч ТВ», КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Матчи плей-офф КХЛ транслируют онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Ярославля смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Первый Ярославский». Для жителей Магнитогорска эфир будет доступен на телеканале ТВ-ИН. Начало — в 20.45 по местному времени.

Счет в серии 2-0 в пользу «Металлурга».

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