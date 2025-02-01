«Металлург» в гостях обыграл «Локомотив» в КХЛ
«Металлург» на выезде победил «Локомотив» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.
Победу гостям принесли шайбы Данилы Юрова, Валерия Орехова и Дмитрия Моисеева. У ярославцев отличились Александр Полунин и Денис Алексеев.
«Металлург» (66 очков) после 51 матча занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ. «Локомотив» (80) остается лидером «Запада» после 52 игр.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
Голы: Юров — 11 (Петунин, Минулин), 0:54 — 0:1. Орехов — 7 (Яковлев, Канцеров), 9:54 — 0:2. Моисеев — 3, 33:01 — 0:3. Полунин — 8 (Рафиков, Тесанов), 47:55 — 1:3. Алексеев — 4 (Березкин), 55:11 — 2:3.
Вратари: Майоров (58:44 — 59:05, 59:13) — Набоков.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 30 (7+8+15) — 23 (7+6+10).Судьи: Гашилов, Фатеев.
1 февраля. Ярославль. Арена-2000. 7974 зрителя.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|52
|39
|13
|80
|2
|ЦСКА
|50
|29
|21
|66
|3
|Северсталь
|51
|32
|19
|65
|4
|Динамо М
|50
|31
|19
|65
|5
|Спартак
|49
|29
|20
|65
|6
|СКА
|50
|29
|21
|63
|7
|Динамо Мн
|48
|26
|22
|58
|8
|Торпедо
|51
|23
|28
|54
|9
|Куньлунь РС
|50
|22
|28
|48
|10
|Витязь
|50
|19
|31
|43
|11
|Сочи
|50
|15
|35
|35
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|53
|33
|20
|72
|2
|Сал. Юлаев
|50
|32
|18
|67
|3
|Автомобилист
|49
|30
|19
|66
|4
|Ак Барс
|49
|32
|17
|66
|5
|Металлург Мг
|51
|31
|20
|66
|6
|Авангард
|50
|26
|24
|55
|7
|Адмирал
|50
|21
|29
|51
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|50
|9
|Нефтехимик
|51
|15
|36
|43
|10
|Лада
|48
|18
|30
|42
|11
|Амур
|50
|12
|38
|29
|12
|Барыс
|51
|11
|40
|28
|1.02
|17:00
|
Динамо М – СКА
|- : -
|1.02
|17:00
|
ЦСКА – Торпедо
|6 : 1
|1.02
|17:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|2 : 3