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Сегодня, 19:12

«Металлург» в гостях обыграл «Локомотив» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Металлург» на выезде победил «Локомотив» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

Победу гостям принесли шайбы Данилы Юрова, Валерия Орехова и Дмитрия Моисеева. У ярославцев отличились Александр Полунин и Денис Алексеев.

«Металлург» (66 очков) после 51 матча занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ. «Локомотив» (80) остается лидером «Запада» после 52 игр.

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Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)

Голы: Юров — 11 (Петунин, Минулин), 0:54 — 0:1. Орехов — 7 (Яковлев, Канцеров), 9:54 — 0:2. Моисеев — 3, 33:01 — 0:3. Полунин — 8 (Рафиков, Тесанов), 47:55 — 1:3. Алексеев — 4 (Березкин), 55:11 — 2:3.

Вратари: Майоров (58:44 — 59:05, 59:13) — Набоков.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 30 (7+8+15) — 23 (7+6+10).Судьи: Гашилов, Фатеев.

1 февраля. Ярославль. Арена-2000. 7974 зрителя.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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2 ЦСКА 50 29 21 66
3 Северсталь 51 32 19 65
4 Динамо М 50 31 19 65
5 Спартак 49 29 20 65
6 СКА 50 29 21 63
7 Динамо Мн 48 26 22 58
8 Торпедо 51 23 28 54
9 Куньлунь РС 50 22 28 48
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11 Сочи 50 15 35 35
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 53 33 20 72
2 Сал. Юлаев 50 32 18 67
3 Автомобилист 49 30 19 66
4 Ак Барс 49 32 17 66
5 Металлург Мг 51 31 20 66
6 Авангард 50 26 24 55
7 Адмирал 50 21 29 51
8 Сибирь 49 21 28 50
9 Нефтехимик 51 15 36 43
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12 Барыс 51 11 40 28
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