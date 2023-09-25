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Сегодня, 17:45

«Локомотив» — «Металлург»: прямая трансляция матча КХЛ

«Локомотив» сыграет с «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ 25 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Данила Юров (ХК «Металлург»).
Фото ХК «Металлург»

«Локомотив» сыграет с «Металлургом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 25 сентября, в понедельник. Матч пройдет в УКРК «Арена-2000» в Ярославле. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события «Локомотив» — «Металлург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime. Также встреча будет доступна на официальном сайте КХЛ. За матчами регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 можно следить на сервисах Окко и Кинопоиск по платной подписке.

Жители Ярославля смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Первый ярославский».

Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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«Сибирь» дома победила московское «Динамо» в КХЛ

КХЛ, 25 сентября: СКА обыграл «Адмирал», «Локомотив» — «Металлург» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 11 8 3 16
2 Торпедо 9 7 2 15
3 Спартак 10 6 4 13
4 Сочи 9 6 3 12
5 Локомотив 9 6 3 12
6 СКА 10 5 5 10
7 Куньлунь РС 11 5 6 10
8 ЦСКА 10 4 6 9
9 Северсталь 8 4 4 9
10 Динамо Мн 9 3 6 7
11 Витязь 10 1 9 3
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 10 7 3 16
2 Ак Барс 9 7 2 14
3 Лада 10 6 4 13
4 Сибирь 10 6 4 13
5 Автомобилист 10 5 5 12
6 Авангард 8 5 3 11
7 Сал. Юлаев 9 5 4 10
8 Трактор 10 4 6 10
9 Амур 9 3 6 8
10 Барыс 9 2 7 7
11 Адмирал 9 2 7 6
12 Нефтехимик 9 2 7 5
Результаты / календарь
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
25.09 12:30
Адмирал – СКА
 1 : 2
25.09 15:30
Сибирь – Динамо М
 3 : 2
25.09 17:00
Автомобилист – Авангард
 - : -
25.09 18:00
Лада – Трактор
 - : -
25.09 19:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
25.09 19:30
Локомотив – Металлург Мг
 - : -
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