«Локомотив» сыграет с «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ 25 сентября

«Локомотив» сыграет с «Металлургом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 25 сентября, в понедельник. Матч пройдет в УКРК «Арена-2000» в Ярославле. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события «Локомотив» — «Металлург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime. Также встреча будет доступна на официальном сайте КХЛ. За матчами регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 можно следить на сервисах Окко и Кинопоиск по платной подписке.

Жители Ярославля смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Первый ярославский».

Регулярный чемпионат КХЛ 2023 / 2024 проходит с 1 сентября по 26 февраля 2024 года.

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