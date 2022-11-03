Дубль Полунина принес «Локомотиву» победу над «Металлургом»

«Локомотив» обыграл «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Голами в составе ярославского клуба отметились Рушан Рафиков, Егор Коршков и Александр Полунин, оформивший дубль.

В составе магнитогорской команды шайбу забросил Андрей Чибисов.

«Локомотив» набрал 35 очков в 25 матчах и занимает четвертое место на Западе. «Металлург» лидирует на Востоке с 37 очками в 26 играх.