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Сегодня, 21:37

Дубль Полунина принес «Локомотиву» победу над «Металлургом»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив» обыграл «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Голами в составе ярославского клуба отметились Рушан Рафиков, Егор Коршков и Александр Полунин, оформивший дубль.

В составе магнитогорской команды шайбу забросил Андрей Чибисов.

«Локомотив» набрал 35 очков в 25 матчах и занимает четвертое место на Западе. «Металлург» лидирует на Востоке с 37 очками в 26 играх.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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