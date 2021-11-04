«Локомотив» дома обыграл «Металлург»

«Локомотив» победил магнитогорский «Металлург» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У победителей отличились Артем Анисимов, Рид Буше и Александр Полунин. У гостей забивали Семен Кошелев и Денис Зернов.

«Локо» набрал 30 очков и занимает шестое место на Западе. У «Магнитки» 46 очков и первая позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Анисимов — 2 (бол., Марченко), 18:13 — 1:0. Буше — 7 (Анисимов, Аверин), 23:26 — 2:0. Полунин — 6 (Коршков, Красковский), 26:00 — 3:0. Кошелев — 5 (Карри, Земченок), 31:21 — 3:1. Зернов — 6, 43:59 — 3:2.

Вратари: Паскуале — Олкинуора (Загидулин, 26:00, 58:27).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 26 (12+12+2) — 40 (12+12+16).

Судьи: Кулаков, Морозов.

4 ноября. Ярославль. Арена-2000.