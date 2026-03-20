«Локомотив» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Локомотив» и «Металлург» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 20 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле. Начало — в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Металлург» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. В Ярославле трансляцию можно смотреть на телеканале «Первый ярославский». В Магнитогорске трансляция будет на телеканале «ТВ-ИН» (начало эфира — в 21.30 по местному времени).
«Локомотив» набрал 96 очков в 67 матчах и занимает первое место в Западной конференции. «Металлург» со 105 очками в 67 играх располагается на первой строчке «Востока». Обе команды вышли в плей-офф.
Матч «Локомотив» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|19
|2
|Нефтехимик
|13
|8
|5
|18
|3
|Ак Барс
|12
|7
|5
|15
|4
|Салават Юлаев
|11
|6
|5
|13
|5
|Барыс
|11
|6
|5
|12
|6
|Автомобилист
|12
|5
|7
|12
|7
|Амур
|11
|5
|6
|11
|8
|Трактор
|10
|5
|5
|10
|9
|Авангард
|10
|5
|5
|10
|10
|Адмирал
|11
|3
|8
|9
|11
|Сибирь
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|9
|3
|18
|2
|ЦСКА
|12
|9
|3
|18
|3
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|16
|4
|СКА
|10
|8
|2
|16
|5
|Шанхай Дрэгонс
|9
|6
|3
|13
|6
|Северсталь
|11
|5
|6
|12
|7
|Динамо Мн
|11
|4
|7
|12
|8
|Динамо М
|13
|5
|8
|12
|9
|Спартак
|11
|5
|6
|11
|10
|Лада
|12
|1
|11
|5
|11
|Сочи
|11
|2
|9
|4
|4.10
|14:00
|Нефтехимик – Сибирь
|3 : 2
|4.10
|15:00
|Автомобилист – Амур
|0 : 3
|4.10
|17:00
|Спартак – Барыс
|- : -