«Локомотив» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Локомотив» и «Металлург» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в пятницу, 20 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Металлург» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. В Ярославле трансляцию можно смотреть на телеканале «Первый ярославский». В Магнитогорске трансляция будет на телеканале «ТВ-ИН» (начало эфира — в 21.30 по местному времени).

«Локомотив» набрал 96 очков в 67 матчах и занимает первое место в Западной конференции. «Металлург» со 105 очками в 67 играх располагается на первой строчке «Востока». Обе команды вышли в плей-офф.

Матч «Локомотив» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс