«Локомотив» — «Лада»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Локомотив» и «Лада» проведут матч ФОНБЕТ чемпионата КХЛ во вторник, 17 сентября. Игру примет спортивный комплекс «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле, стартовое вбрасывание — в 19.00 по московскому времени.
Трансляцию матча «Локомотив» — «Лада» в прямом эфире покажет канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Все игры сезона КХЛ также транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» (контент сервиса доступен по платной подписке).
Кроме того, трансляцию матча «Локомотив» — «Лада» проведет ярославский телеканал «Первый ярославский» для жителей этого города.
Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Лада» можно в матч-центре сайта «СЭ».
«Локомотив» и «Лада» провели по 5 матчей в этом регулярном чемпионате. Железнодорожники с 8 очками расположились на 2-м месте «Запада», автомобилисты — с 5 очками на 6-м месте «Востока».
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|5
|4
|1
|8
|2
|Трактор
|5
|3
|2
|7
|3
|Авангард
|5
|3
|2
|7
|4
|Автомобилист
|5
|3
|2
|6
|5
|Сал. Юлаев
|4
|3
|1
|6
|6
|Адмирал
|4
|2
|2
|5
|7
|Лада
|5
|2
|3
|5
|8
|Сибирь
|5
|2
|3
|4
|9
|Амур
|5
|2
|3
|4
|10
|Ак Барс
|4
|2
|2
|4
|11
|Металлург Мг
|6
|1
|5
|2
|12
|Барыс
|4
|0
|4
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|2
|Локомотив
|5
|4
|1
|8
|3
|Северсталь
|6
|4
|2
|8
|4
|Динамо Мн
|5
|3
|2
|6
|5
|Куньлунь РС
|6
|3
|3
|6
|6
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|7
|СКА
|5
|2
|3
|5
|8
|Торпедо
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо М
|5
|2
|3
|4
|10
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|11
|Сочи
|4
|2
|2
|4
|17.09
|12:30
|
Адмирал – Куньлунь РС
|7 : 1
|17.09
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|- : -
|17.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|17.09
|17:00
|
Автомобилист – Барыс
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Лада
|- : -
|17.09
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -