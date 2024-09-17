«Локомотив» обыграл «Ладу» и одержал пятую победу в сезоне
«Локомотив» на своем льду победил «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
Голы ярославской команды в этой встрече забили Павел Красковский и Александр Радулов. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Андрей Алтыбармакян.
«Локомотив» одержал пять побед в шести матчах сезона. Команда Игоря Никитина набрала 10 очков и вышла на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 5 баллами после шести игр располагается на 8-й позиции на «Востоке».
В следующем матче клуб из Ярославля встретится с «Салаватом Юлаевым». Команда из Тольятти сыграет с «Автомобилистом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Лада» (Тольятти) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Красковский — 3 (Кирьянов, Полунин), 8:30 — 1:0. Радулов — 3 (Никулин, Бут), 36:38 — 2:0. Алтыбармакян — 2 (бол., Кугрышев, Попугаев), 51:13 — 2:1.
Вратари: Исаев — Трушков (58:19).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 36 (19+10+7) — 15 (6+5+4).
Судьи: Сергеев, Юдаков.
17 сентября. Ярославль. Арена-2000.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|6
|4
|2
|8
|2
|Сал. Юлаев
|5
|4
|1
|8
|3
|Трактор
|5
|3
|2
|7
|4
|Автомобилист
|6
|3
|3
|7
|5
|Авангард
|6
|3
|3
|7
|6
|Сибирь
|6
|3
|3
|6
|7
|Адмирал
|4
|2
|2
|5
|8
|Лада
|6
|2
|4
|5
|9
|Амур
|5
|2
|3
|4
|10
|Ак Барс
|4
|2
|2
|4
|11
|Барыс
|5
|1
|4
|3
|12
|Металлург Мг
|6
|1
|5
|2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|6
|5
|1
|10
|2
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|3
|Северсталь
|6
|4
|2
|8
|4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|7
|5
|Динамо Мн
|5
|3
|2
|6
|6
|Куньлунь РС
|6
|3
|3
|6
|7
|СКА
|5
|2
|3
|5
|8
|Торпедо
|6
|2
|4
|5
|9
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|10
|Динамо М
|6
|2
|4
|4
|11
|Сочи
|4
|2
|2
|4
|17.09
|12:30
|
Адмирал – Куньлунь РС
|7 : 1
|17.09
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|5 : 2
|17.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|4 : 2
|17.09
|17:00
|
Автомобилист – Барыс
|1 : 2 ОТ
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Лада
|2 : 1
|17.09
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|3 : 1