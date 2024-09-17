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Сегодня, 21:16

«Локомотив» обыграл «Ладу» и одержал пятую победу в сезоне

Алина Савинова
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«Локомотив» на своем льду победил «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

Голы ярославской команды в этой встрече забили Павел Красковский и Александр Радулов. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Андрей Алтыбармакян.

«Локомотив» одержал пять побед в шести матчах сезона. Команда Игоря Никитина набрала 10 очков и вышла на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 5 баллами после шести игр располагается на 8-й позиции на «Востоке».

В следующем матче клуб из Ярославля встретится с «Салаватом Юлаевым». Команда из Тольятти сыграет с «Автомобилистом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Лада» (Тольятти) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Красковский — 3 (Кирьянов, Полунин), 8:30 — 1:0. Радулов — 3 (Никулин, Бут), 36:38 — 2:0. Алтыбармакян — 2 (бол., Кугрышев, Попугаев), 51:13 — 2:1.

Вратари: Исаев — Трушков (58:19).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 36 (19+10+7) — 15 (6+5+4).

Судьи: Сергеев, Юдаков.

17 сентября. Ярославль. Арена-2000.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Локомотив (Ярославль)
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3 Трактор 5 3 2 7
4 Автомобилист 6 3 3 7
5 Авангард 6 3 3 7
6 Сибирь 6 3 3 6
7 Адмирал 4 2 2 5
8 Лада 6 2 4 5
9 Амур 5 2 3 4
10 Ак Барс 4 2 2 4
11 Барыс 5 1 4 3
12 Металлург Мг 6 1 5 2
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 6 5 1 10
2 Спартак 5 4 1 9
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5 Динамо Мн 5 3 2 6
6 Куньлунь РС 6 3 3 6
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