«Локомотив» сыграет с «Куньлунем» в регулярном чемпионате КХЛ

«Локомотив» и «Куньлунь» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 9 октября. Матч состоится в спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле и начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция встречи «Локомотив» — «Куньлунь» пройдет на канале «КХЛ Prime», официальном сайте лиги и онлайн-платформе «Кинопоиск» (доступ к контенту сервиса по подписке).

Кроме того, игру в Ярославле покажет местный телеканал «Первый ярославский» для жителей этого города.

За ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Куньлунь» можно следить в матч-центре «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Локомотив» набрал 22 очка в 13 матчах, а «Куньлунь» — 10.