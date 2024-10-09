«Локомотив» отыгрался с 0:2 и вырвал победу в овертайме в матче с «Куньлунем»
«Локомотив» на своем льду обыграл «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
В основное время на голы Спенсера Фу и Нолана Мойла ярославская команда ответила заброшенными шайбами Даниила Бута и Рушана Рафикова. В овертайме отличился Максим Шалунов.
«Локомотив» набрал 24 очка за 14 игр и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» с 11 баллами занимает 10-ю позицию. Команда из Пекина потерпела третье поражение подряд после двух выигранных встреч.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы: С. Фу — 4 (Вуд, Паутов), 11:47 — 0:1. Мойл — 1 (Вуд), 23:49 — 0:2. Бут — 2 (бол., Фрэз, Никулин), 35:56 — 1:2. Рафиков — 1 (Каюмов), 57:47 — 2:2. Шалунов — 5 (Березкин, Красковский), 60:47 — 3:2.
Вратари: Мельничук (57:39 — 57:47) — Смит.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 44 (6+15+22+1) — 17 (6+8+3+0).
Судьи: Гофман, Лазарев.
9 октября. Ярославль. Арена-2000. 7202 зрителя.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|14
|11
|3
|24
|2
|Спартак
|13
|8
|5
|18
|3
|ЦСКА
|15
|7
|8
|18
|4
|Торпедо
|14
|8
|6
|17
|5
|СКА
|14
|8
|6
|17
|6
|Северсталь
|14
|8
|6
|16
|7
|Динамо Мн
|13
|7
|6
|15
|8
|Витязь
|14
|7
|7
|14
|9
|Динамо М
|14
|6
|8
|13
|10
|Куньлунь РС
|14
|5
|9
|11
|11
|Сочи
|14
|5
|9
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|13
|9
|4
|20
|2
|Автомобилист
|15
|9
|6
|20
|3
|Сибирь
|14
|8
|6
|17
|4
|Нефтехимик
|14
|7
|7
|17
|5
|Ак Барс
|12
|8
|4
|16
|6
|Металлург Мг
|15
|7
|8
|14
|7
|Сал. Юлаев
|11
|7
|4
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
|9
|12
|10
|Авангард
|14
|5
|9
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|10.10
|17:00
|
Металлург Мг – Торпедо
|4 : 5
|10.10
|17:00
|
Барыс – Авангард
|1 : 0
|10.10
|19:30
|
ЦСКА – Автомобилист
|3 : 4 Б
|10.10
|19:30
|
Спартак – Сал. Юлаев
|2 : 5
|10.10
|19:30
|
Сочи – Витязь
|2 : 3 ОТ
|10.10
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|2 : 4