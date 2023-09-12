«Локомотив» и «Куньлунь» в понедельник, 12 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «Арена-2000» в Ярославле, начало — в 19.00 по московскому времени.

Смотреть матч «Локомотив» — «Куньлунь» можно с помощью сайта КХЛ, а также онлайн-платформы «Кинопоиск». Жители Ярославля смогут увидеть игру в прямом эфире на телеканале «Первый ярославский».

Формальные события игры «Локомотив» — «Куньлунь» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Куньлунь» занимает первое место в таблице Западной конференции, опережая ЦСКА на два балла за счет победы над москвичами в предыдущей встрече (3:2, ОТ). «Локомотив», в активе которого 4 очка, занимает десятую строчку в Западной конференции.

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