«Локомотив» победил «Куньлунь», Аверин оформил дубль

«Локомотив» победил «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Ярославля взял верх со счетом 3:2.

Дубль на счету нападающего «Локо» Егора Аверина.

«Локомотив» одержал третью победу подряд и набрал 69 очков, занимая третье место на Западе. «Куньлунь» уже лишился шансов на попадание в плей-офф.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Ландер — 13 (Каюмов, Черепанов), 6:27 — 1:0. Лазарев — 4 (Монахов), 8:49 — 1:1. Аверин — 7 (Петерссон, Мисюль), 38:50 — 2:1. С. Фу — 7 (Спроул, Шашков), 44:59 — 2:2. Аверин — 8 (бол., Петерссон, Марченко), 50:50 — 3:2.

Вратари: Паскуале — Смит (58:46).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 48 (11+19+18) — 29 (14+9+6).

Судьи: Ансонс, Одиньш.

27 января. Ярославль. «Арена-2000». 1638 зрителей.