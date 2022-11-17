«Локомотив» проиграл «Куньлуню» дома по буллитам и потерпел четвертое поражение подряд

«Локомотив» проиграл «Куньлуню» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3 Б.

В основное время у хозяев отличились Максим Шалунов и Рушан Рафиков, у гостей забросили Алекс Рич и Тайлер Вонг.

В серии буллитов автором победной шайбы стал Джош Николс.

«Локомотив» потерпел четвертое поражение подряд, команда идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции с 42 очками в 31 матче. «Куньлунь» идет на 10-й строчке с 27 очками в 33 встречах

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«Локомотив» (Ярославль) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Рич — 2 (бол., Поллок, Вуд), 15:28 — 0:1. Шалунов — 10 (бол., Сергеев, Каюмов), 22:24 — 1:1. Вонг — 2 (бол., Лесли, Родуолд), 38:14 — 1:2. Рафиков — 3 (бол., Никулин), 50:57 — 2:2.

Победный буллит: Николлс.

Вратари: Исаев — Мурыгин.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 35 (3+10+20+2) — 18 (7+5+6+0).

Судьи: Беляев, Гамалей.

17 ноября. Ярославль. Арена-2000.