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Сегодня, 21:17

«Локомотив» дома проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ

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«Локомотив» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Куньлуню» (0:1). Единственную шайбу забросил нападающий Джек Родуолд, вратарь Мэтт Джурасик отразил все 47 бросков ярославцев.

Китайская команда прервала 4-матчевую серию поражений.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Родуолд — 9 (бол.), 19:19 — 0:1.

Вратари: Исаев (59:15) — Джурасик.

Штраф: 4 — 29.

Броски: 47 (14+21+12) — 20 (11+4+5).

Судьи: Беляев, Лаврентьев.

8 декабря. Ярославль. Арена-2000.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Локомотив (Ярославль)
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2 Локомотив 40 24 16 54
3 ЦСКА 38 24 14 53
4 Торпедо 39 23 16 49
5 Динамо М 39 20 19 47
6 Спартак 40 20 20 45
7 Витязь 40 18 22 44
8 Динамо Мн 40 17 23 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 41 14 27 32
11 Сочи 38 5 33 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 39 28 11 59
2 Металлург 39 24 15 52
3 Сибирь 42 24 18 51
4 Сал. Юлаев 39 21 18 49
5 Адмирал 40 22 18 49
6 Авангард 39 21 18 46
7 Ак Барс 39 18 21 43
8 Амур 38 16 22 38
9 Барыс 40 17 23 37
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Автомобилист – Адмирал
 - : -
19.12 17:00
Металлург – Амур
 - : -
19.12 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 - : -
19.12 17:00
Трактор – Сибирь
 - : -
19.12 19:00
Ак Барс – Куньлунь
 - : -
19.12 19:00
Локомотив – Сочи
 - : -
19.12 19:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
19.12 19:00
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 - : -
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