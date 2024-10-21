«Локомотив» и «Динамо» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 21 октября. Матч пройдет на «Арене-2000» в Ярославле и начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Кроме того, смотреть встречу онлайн можно будет на канале «КХЛ Prime», официальном сайте лиги и ярославском канале «Первый ярославский» (для жителей региона).

Ключевые события игры «Локомотив» — «Динамо» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

«Локомотив» в этом регулярном чемпионате сыграл 18 матчей и набрал 30 очков. У «Динамо» — 17 игр и 19 очков.

Матч «Локомотив» — «Динамо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс