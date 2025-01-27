«Локомотив» сыграет с московским «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ в понедельник, 27 января. Игра состоится в спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Локомотив» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Ярославля смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Первый Ярославский».

Команда Игоря Никитина в 50 матчах набрала 78 очков и занимает первое место в Западной конференции. Бело-голубые с 63 очками в 48 играх располагаются на второй строчке на Западе.

Матч «Локомотив» — «Динамо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика