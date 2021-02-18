«Локомотив» победил рижское «Динамо»
21:21
«Локомотив» дома выиграл у рижского «Динамо» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ 18 февраля.
«Локо» набрал 76 очков и занимает четвертое место в Западной конференции.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Рига) — 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Голы: Пулккинен — 16 (Ландер), 8:57 — 1:0. Мисюль — 2 (Марченко, Красковский), 23:54 — 2:0. Баранцев — 2 (Осипов), 24:52 — 3:0. Алексеев — 11 (Осипов, Ткачев), 31:06 — 4:0. Рих. Букартс — 10 (бол., Скарлетт), 38:56 — 4:1. Черепанов — 4 (Ткачев, Алексеев), 44:34 — 5:1.
Вратари: Паскуале — Ворис (Бруверис, 44:34).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 32 (11+8+13) — 18 (7+5+6).
Судьи: Васильев, Кулев.
18 февраля. Ярославль. «Арена-2000». 1930 зрителей.
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