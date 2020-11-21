«Локомотив» переиграл «Динамо» из Риги и прервал серию из трех поражений подряд

«Локомотив» прервал серию из трех поражений подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Команда Андрея Скабелки на своем льду победила со счетом 3:1.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Рига) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы: Ландер — 6 (бол., Пяярви-Свенссон, Охтамаа), 31:14 — 1:0. Кудрявцев — 1 (Алексеев), 32:30 — 2:0. Коршков — 9 (Осипов, Красковский), 42:47 — 3:0. Зырянов — 5, 49:47 — 3:1.

Вратари: Паскуале — Галимов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (10+12+10) — 19 (8+6+5).

Судьи: Кочетов, Раминг.

21 ноября. Ярославль. «Арена-2000».