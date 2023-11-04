«Локомотив» и «Динамо» в субботу, 4 ноября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «Арене-2000» в Ярославле. Начало — 17:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Локомотив» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Локомотив» набрал 32 очка и занимает 4-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Динамо» 37 баллов, команда находится на 1-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона