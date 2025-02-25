«Локомотив» — «Динамо» (Москва): видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» на выезде победило «Локомотив» в матче FONBET Чемпионате КХЛ — 3:1.

«Динамо» прервало серию из трех поражений подряд и с 75 очками занимает третье место в таблице Западной конференции. Бело-голубые досрочно обеспечили себе выход в плей-офф КХЛ. «Локомотив» с 89 очками лидирует в таблице «Запада».