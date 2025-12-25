«Локомотив» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

Встреча прошла в Ярославле.

У бело-голубых шайбы забросили Антон Слепышев и Никита Гусев.

«Динамо» с 52 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Локомотив» с 54 очками — на первой строчке «Запада».