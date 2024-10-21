«Локомотив» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» на своем льду победил московское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

«Динамо» проиграло первый матч за последние четыре встречи. Команда Алексея Кудашова набрала 20 очков в 18 играх и занимает седьмое место в Западной конференции. «Локомотив» (32 балла после 19 матчей) продолжает лидировать в турнирной таблице.