Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» и одержало восьмую победу подряд
Московское «Динамо» на выезде победило «Локомотив» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.
Голами отметились Никита Гусев, Бреннан Менелл и Седрик Пакетт.
«Динамо» выиграло восьмой матч подряд и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. У команды 39 очков в 26 играх. «Локомотив» находится на четвертой строчке (32 очка).
Следующий матча московский клуб проведет 6 ноября против «Витязя», а ярославская команда в этот день сыграет с «Амуром».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Гусев — 9 (Малышев, Пакетт), 38:58 — 0:1. Менелл — 3 (Уил, Пакетт), 46:33 — 0:2. Пакетт — 6 (п.в., О`Делл), 59:09 — 0:3.
Вратари: Бочаров (57:09 — 59:09) — Коновалов.
Штраф: 9 — 11.
Броски: 33 (12+7+14) — 24 (6+9+9).
Судьи: Гашилов, Соин.
4 ноября. Ярославль. Арена-2000. 7336 зрителей.
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|26
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|24
|11
|13
|26
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|8
|21
|20
|11
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|26
|7
|19
|18
|4.11
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|
Сал. Юлаев – Сибирь
|2 : 0
|4.11
|14:30
|
Металлург Мг – Динамо Мн
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|4.11
|15:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
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|17:00
|
Витязь – СКА
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|4.11
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|
Спартак – Торпедо
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Сочи – Авангард
|2 : 3 ОТ
|4.11
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|
Локомотив – Динамо М
|0 : 3
|4.11
|17:00
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Ак Барс – Барыс
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