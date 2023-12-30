«Локомотив» благодаря дублю Полунина обыграл московское «Динамо»

«Локомотив» на своем льду одержал победу над московским «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0.

За ярославскую команду дублем отметился Александр Полунин. На счету Павла Красковского две результативные передачи.

«Локомотив» продлил победную серию до пяти матчей. Команда из Ярославля (63 очка в 44 играх) обошла «Динамо» в турнирной таблице Западной конференции и занимает второе место. У бело-голубых 62 балла после 46 встреч и третья позиция.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Москва) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Полунин — 8 (Красковский), 0:18 — 1:0. Полунин — 9 (Красковский, Елесин), 9:56 — 2:0.

Вратари: Исаев — Коновалов (58:31).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 32 (11+10+11) — 41 (19+10+12).

Судьи: Кулаков, Морозов.

30 декабря. Ярославль. Арена-2000.