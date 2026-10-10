«Локомотив» — «Динамо» Минск: во сколько начало матча КХЛ

«Локомотив» и минское «Динамо» сыграют в матче регулярного чемпионата КХЛ в субботу, 10 октября. Встреча пройдет на «Арене-2000» в Ярославле и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Динамо» Минск можно в хоккейном матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на региональном телеканале «Первый ярославский». Матчи КХЛ также доступны на официальной видеоплатформе лиги и на «Кинопоиске» по подписке.

Перед матчем «Локомотив» занимает 2-е место в Западной конференции. Ярославцы провели 13 матчей и набрали 20 очков. Минское «Динамо» после 13 встреч имеет 15 очков и располагается на 8-й строчке.

Команды уже встречались в нынешнем регулярном чемпионате 3 октября в Минске. Тогда «Динамо» победило «Локомотив» (4:3).

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