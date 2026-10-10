«Локомотив» — «Динамо» Минск: во сколько начало матча КХЛ
«Локомотив» и минское «Динамо» сыграют в матче регулярного чемпионата КХЛ в субботу, 10 октября. Встреча пройдет на «Арене-2000» в Ярославле и начнется в 17.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Динамо» Минск можно в хоккейном матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на региональном телеканале «Первый ярославский». Матчи КХЛ также доступны на официальной видеоплатформе лиги и на «Кинопоиске» по подписке.
Перед матчем «Локомотив» занимает 2-е место в Западной конференции. Ярославцы провели 13 матчей и набрали 20 очков. Минское «Динамо» после 13 встреч имеет 15 очков и располагается на 8-й строчке.
Команды уже встречались в нынешнем регулярном чемпионате 3 октября в Минске. Тогда «Динамо» победило «Локомотив» (4:3).
КХЛ: расписание матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика команд и последние новости.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|16
|12
|4
|25
|2
|Нефтехимик
|15
|8
|7
|18
|3
|Амур
|15
|8
|7
|17
|4
|Салават Юлаев
|15
|8
|7
|17
|5
|Барыс
|14
|8
|6
|16
|6
|Ак Барс
|15
|7
|8
|15
|7
|Автомобилист
|13
|6
|7
|14
|8
|Сибирь
|15
|5
|10
|13
|9
|Адмирал
|14
|5
|9
|13
|10
|Авангард
|13
|6
|7
|12
|11
|Трактор
|13
|5
|8
|10
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|14
|11
|3
|22
|2
|ЦСКА
|14
|11
|3
|22
|3
|Северсталь
|15
|9
|6
|20
|4
|Торпедо НН
|14
|9
|5
|19
|5
|Спартак
|15
|8
|7
|18
|6
|Шанхай Дрэгонс
|12
|8
|4
|17
|7
|Динамо Мн
|15
|6
|9
|17
|8
|СКА
|14
|8
|6
|17
|9
|Динамо М
|16
|6
|10
|14
|10
|Сочи
|14
|3
|11
|6
|11
|Лада
|15
|1
|14
|6
|14.10
|12:00
|Амур – Спартак
|1 : 2
|14.10
|17:00
|Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|14.10
|17:30
|Барыс – Автомобилист
|- : -
|14.10
|19:10
|Динамо Мн – Металлург Мг
|- : -
|14.10
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Трактор
|- : -
|14.10
|19:30
|ЦСКА – Динамо М
|- : -