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Локомотив — Динамо Минск: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию 10 октября 2026

«Локомотив» — «Динамо» Минск: во сколько начало матча КХЛ

Руслан Минаев

«Локомотив» и минское «Динамо» сыграют в матче регулярного чемпионата КХЛ в субботу, 10 октября. Встреча пройдет на «Арене-2000» в Ярославле и начнется в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 октября, 17:00. Арена-2000 (Ярославль)
Локомотив
Динамо Мн

Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Динамо» Минск можно в хоккейном матч-центре «СЭ». Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на региональном телеканале «Первый ярославский». Матчи КХЛ также доступны на официальной видеоплатформе лиги и на «Кинопоиске» по подписке.

Перед матчем «Локомотив» занимает 2-е место в Западной конференции. Ярославцы провели 13 матчей и набрали 20 очков. Минское «Динамо» после 13 встреч имеет 15 очков и располагается на 8-й строчке.

Команды уже встречались в нынешнем регулярном чемпионате 3 октября в Минске. Тогда «Динамо» победило «Локомотив» (4:3).

КХЛ: расписание матчей, результаты игр, турнирная таблица, статистика команд и последние новости.

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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 16 12 4 25
2 Нефтехимик 15 8 7 18
3 Амур 15 8 7 17
4 Салават Юлаев 15 8 7 17
5 Барыс 14 8 6 16
6 Ак Барс 15 7 8 15
7 Автомобилист 13 6 7 14
8 Сибирь 15 5 10 13
9 Адмирал 14 5 9 13
10 Авангард 13 6 7 12
11 Трактор 13 5 8 10
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 14 11 3 22
2 ЦСКА 14 11 3 22
3 Северсталь 15 9 6 20
4 Торпедо НН 14 9 5 19
5 Спартак 15 8 7 18
6 Шанхай Дрэгонс 12 8 4 17
7 Динамо Мн 15 6 9 17
8 СКА 14 8 6 17
9 Динамо М 16 6 10 14
10 Сочи 14 3 11 6
11 Лада 15 1 14 6
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14.10 12:00 Амур – Спартак 1 : 2
14.10 17:00 Салават Юлаев – Сибирь - : -
14.10 17:30 Барыс – Автомобилист - : -
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