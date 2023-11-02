«Локомотив» на своем льду примет минское «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 2 ноября, в четверг. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Локомотив» — «Динамо Минск» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Начало эфира — 19.20 мск. Жители Ярославля смогут посмотреть матч на телеканале «Первый ярославский».

Команда из Ярославля набрала 31 очко и занимает четвертое место в конференции «Запад» и второе в дивизионе Тарасова. Минский клуб с 25 баллами находится на седьмой строчке в конференции «Восток» и четвертое в дивизионе Тарасова.

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