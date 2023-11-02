«Локомотив» — «Динамо Минск»: прямая трансляция матча КХЛ
«Локомотив» на своем льду примет минское «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 2 ноября, в четверг. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле. Начало — в 19.30 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Локомотив» — «Динамо Минск» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Начало эфира — 19.20 мск. Жители Ярославля смогут посмотреть матч на телеканале «Первый ярославский».
Команда из Ярославля набрала 31 очко и занимает четвертое место в конференции «Запад» и второе в дивизионе Тарасова. Минский клуб с 25 баллами находится на седьмой строчке в конференции «Восток» и четвертое в дивизионе Тарасова.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|2.11
|17:00
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Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|2.11
|17:00
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Автомобилист – Барыс
|- : -
|2.11
|18:00
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Лада – Северсталь
|- : -
|2.11
|19:00
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Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|2.11
|19:30
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СКА – Авангард
|- : -
|2.11
|19:30
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Куньлунь РС – Торпедо
|- : -
|2.11
|19:30
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Спартак – ЦСКА
|- : -
|2.11
|19:30
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Сочи – Амур
|- : -
|2.11
|19:30
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Локомотив – Динамо Мн
|- : -