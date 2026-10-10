«Локомотив» разгромил минское «Динамо» в матче КХЛ

«Локомотив» победил минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:1.

Игра состоялась 10 октября на «Арене-2000» в Ярославле.

В составе хозяев отличились Егор Сурин, Георгий Иванов, Рушан Рафиков, Максим Шалунов, Александр Радулов и Артур Каюмов. За гостей шайбу забросил Алекс Лимож.

«Локомотив» с 22 очками занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Минское «Динамо» (12 очков) находится на девятом месте на Западе.

12 октября минское «Динамо» на выезде сыграет с «Шанхай Дрэгонс». «Локомотив» 15 октября встретится с «Северсталью» в Череповце.

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