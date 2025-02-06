«Локомотив» победил минское «Динамо» и первым вышел в плей-офф КХЛ

«Локомотив» дома обыграл минское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.

Счет в третьем периоде открыл Байрон Фрэз. В концовке преимущество команды Игоря Никитина удвоил Мартин Гернат. Голкипер хозяев Алексей Мельничук отыграл на ноль, отразив 27 бросков по своим воротам.

«Локомотив» (82 очка) после 54 матчей продолжает лидировать в Западной конференции. Ярославцы стали первой командой в лиге, досрочно обеспечившей себе место в плей-офф.

«Динамо» (61) идет седьмым на «Западе» после 51 игры.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Фрэз — 9 (бол., Радулов, Бут), 13:33 — 1:0. Гернат — 4 (бол., Каюмов), 19:45 — 2:0.Вратари:

Мельничук — Демченко.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 25 (6+9+10) — 27 (12+4+11).

Судьи: Акузовский, Лаврентьев.

6 февраля. Ярославль. Арена-2000. 7679 зрителей.