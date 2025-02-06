«Локомотив» победил минское «Динамо» и первым вышел в плей-офф КХЛ
«Локомотив» дома обыграл минское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.
Счет в третьем периоде открыл Байрон Фрэз. В концовке преимущество команды Игоря Никитина удвоил Мартин Гернат. Голкипер хозяев Алексей Мельничук отыграл на ноль, отразив 27 бросков по своим воротам.
«Локомотив» (82 очка) после 54 матчей продолжает лидировать в Западной конференции. Ярославцы стали первой командой в лиге, досрочно обеспечившей себе место в плей-офф.
«Динамо» (61) идет седьмым на «Западе» после 51 игры.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Фрэз — 9 (бол., Радулов, Бут), 13:33 — 1:0. Гернат — 4 (бол., Каюмов), 19:45 — 2:0.Вратари:
Мельничук — Демченко.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 25 (6+9+10) — 27 (12+4+11).
Судьи: Акузовский, Лаврентьев.
6 февраля. Ярославль. Арена-2000. 7679 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3