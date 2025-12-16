«Локомотив» и «Динамо» Минск сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 16 декабря

«Локомотив» и «Динамо» Минск сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 16 декабря. Матч пройдет на льду «Арены-2000» в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Динамо» Минск можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Ярославля могут смотреть игру на телеканале «Первый ярославский», в Белоруссии трансляция пройдет на телеканале «Беларусь 5».

Железнодорожники набрали 48 очков в 36 матчах и занимают второе место в Западной конференции. Команда из Минска с 47 очками в 32 играх идет на третьей строчке «Запада».