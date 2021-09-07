Три очка Бека принесли минскому «Динамо» гостевую победу над «Локомотивом»
Минское «Динамо» на выезде переиграло «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Минчане вырвали победу со счетом 4:3.
В составе победителей 3 (2+1) очка набрал нападающий Тэйлор Бек.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Минск) — 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)
Голы: Бек — 1 (Кемпе, Бенгтссон), 5:37 — 0:1. Шинкевич — 1 (Крейчик, Теденбю), 13:52 — 0:2. Рафиков — 2 (бол., Буше), 26:50 — 1:2. Красковский — 1 (бол., Рафиков, Алексеев), 30:05 — 2:2. Воронин — 1 (Крейчик, Бек), 42:24 — 2:3. Шалунов — 1 (Петерссон), 51:12 — 3:3. Бек — 2 (бол., Альмквист, Бенгтссон), 57:34 — 3:4.
Вратари: Паскуале (58:07) — Колосов.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 32 (5+14+13) — 25 (9+7+9).
Судьи: Бондарь, Кулев.
7 сентября. Ярославль. «Арена-2000».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю