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Сегодня, 21:17

«Локомотив» с минимальным счетом победил минское «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Локомотив» с минимальным счетом победил минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0.

Автором единственной шайбы в середине третьего периода стал нападающий Максим Березин.

Голкипер Иван Бочарова сделал третий «сухарь» в нынешнем сезоне.

«Локомотив» набрал 33 очка и занимает четвертое место на Западе. Минское «Динамо» осталось на восьмой строчке (24 очка).

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«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо Мн» (Минск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Березкин — 3 (Каюмов, Мисюль), 50:33 — 1:0.

Вратари: Бочаров — Колосов (58:31).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (10+14+9) — 26 (10+6+10).

Судьи: Гофман, Фатеев.

31 октября. Ярославль. Арена-2000.

ХК Динамо (Минск)
ХК Локомотив (Ярославль)
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