«Локомотив» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» и московское «Динамо» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Ярославле и завершилась победой гостей — 3:0.

Видео лучших моментов матча «Локомотив» — «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Динамо» выиграло восьмой матч подряд и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. У команды 39 очков в 26 играх. «Локомотив» находится на четвертой строчке (32 очка).

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