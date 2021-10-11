«Локомотив» победил на своем льду «Динамо»

«Локомотив» победил «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ярославский клуб на своем льду переиграл москвичей со счетом 3:1.

Две результативные передачи сделал нападающий Павел Красковский.

Отметим, что бело-голубые потерпели третье поражение в последних четырех матчах.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо М» (Москва) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Полунин — 4 (Красковский, Марченко), 7:52 — 1:0. Коршков — 1 (Елесин, Полунин), 21:50 — 2:0. Клинкхаммер — 3 (бол., Галиев, Войнов), 43:22 — 2:1. Баранцев — 1 (Красковский, Кудрявцев), 46:49 — 3:1.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 19 (6+6+7) — 23 (7+10+6).

11 октября. Ярославль. «Арена 2000».